Люди бежали в ужасе: огненное торнадо настигло Приморье

Мощные лесные пожары последние два дня окружали Хасанский округ. Спасателям удалось предотвратить беду, огонь не добрался до населенных пунктов. Тем временем в сети появились кадры этого стихийного бедствия. На одном из видео удалось запечатлеть пламенное торнадо, ворвавшееся в лес неподалеку от поселка Провалово, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Пожарные боролись с сильнейшим палом сухой травы. Где-то огненное торнадо все же успело напугать приморцев, люди бежали в ужасе, но все обошлось. Еще больше кадров с места пожара вы можете увидеть в нашем Telegram-канале.
В пресс-службе правительства Приморского края редакции рассказали, что с 1 по 2 марта на территории Хасанского округа зарегистрировали 23 термоточки. На подмогу краевым огнеборцам пришли специалисты «Авиалесоохраны» и «Земли леопарда».
Напомним, что в нацпарке «Земля леопарда», например, подготовились к пожароопасному сезону. На возможных путях проникновения огня подготовлены 220 километров «оборонительных сооружений» — минериализованных полос и лесных дорог.