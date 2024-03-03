Прокуратура начала проверку из-за нападения бродячей собаки на ребенка в Братске

Прокуратура Братска организовала проверку по сообщению о нападении собаки на 8-летнего мальчика около одной из школ города 1 марта. Ребенку оказывается медицинская помощь. Причины и условия произошедшего устанавливаются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.
По данным пресс-службы Следкома региона, животное укусило ребенка за ногу. На крики школьника прибежали одноклассники, которые и спугнули собаку. Дома мальчика встретила мама и отвезла его в травмпункт.
«В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнению органами местного самоуправления и подрядной организацией законодательства в сфере ответственного обращения с животными без владельцев. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Также прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), проверит законность принятых решений.