Прокуратура начала проверку из-за нападения бродячей собаки на ребенка в Братске

Прокуратура Братска организовала проверку по сообщению о нападении собаки на 8-летнего мальчика около одной из школ города 1 марта. Ребенку оказывается медицинская помощь. Причины и условия произошедшего устанавливаются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.