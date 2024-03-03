Военные ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром

«В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного», — сказал он.
Гордеев отметил, что за прошедшие сутки российские военные при помощи ударов бомбардировочной авиации и огня артиллерии ликвидировали 16 пунктов временной дислокации, а также уничтожили четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
Накануне, 2 марта, командир штурмового отряда с позывным Саваль рассказал, что семь российских военнослужащих штурмового отряда 394-го полка 5-й общевойсковой армии Восточной группировки захватили крупный опорный пункт украинской армии под Угледаром и уничтожили восемь бойцов противника.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.