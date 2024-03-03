Военные ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром

Гордеев отметил, что за прошедшие сутки российские военные при помощи ударов бомбардировочной авиации и огня артиллерии ликвидировали 16 пунктов временной дислокации, а также уничтожили четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.