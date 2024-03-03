В Новосибирской области на трассе «Сибирь» произошло смертельного ДТП с ребёнком

Днем в субботу, 2 марта, в Болотнинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
По данным предварительного расследования, водитель, родившийся в 1987 году, управлял автомобилем «Джили Монджаро», нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота».
Как следствие этого столкновения, погиб пассажир «Тойоты», родившийся в 1995 году, а водитель был доставлен в больницу. Также получил травмы 8-летний пассажир «Джили Монджаро», который находился в детском кресле.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
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