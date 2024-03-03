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В Новосибирской области на трассе «Сибирь» произошло смертельного ДТП с ребёнком

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.
Источник: РИА "Новости"

Днем в субботу, 2 марта, в Болотнинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По данным предварительного расследования, водитель, родившийся в 1987 году, управлял автомобилем «Джили Монджаро», нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота».

Как следствие этого столкновения, погиб пассажир «Тойоты», родившийся в 1995 году, а водитель был доставлен в больницу. Также получил травмы 8-летний пассажир «Джили Монджаро», который находился в детском кресле.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что стали известны подробности гибели школьницы в Новосибирске.