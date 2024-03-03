Браконьеров будет судить за убийство красноярского ручного лося Аяна

Согласно документам, двое мужчин убили ручного лося Аяна и еще одно животное.
Преступление совершили еще больше года назад — в феврале 2023-го. В лесу около села Подгорное обнаружили две лосиные туши. Охотовед узнал в одном из них Аяна. Он был известным среди местных. В 2019 году его приютил фермер из деревни Южаково. Со временем животное привыкло к людям и стало ручным. Его часто можно было видеть рядом с фермой.
Но примерно через 4 года браконьеры на параплане выследили зверя. 61-летний житель Енисейска и 41-летний красноярец устроили незаконную охоту и убили Аяна вместе с другим лосем.
Мужчин задержали за незаконную охоту, дело направлено в суд. За убийство животных им может грозить до 5 лет лишения свободы.
Ранее на севере Красноярского края у браконьеров изъяли рыбу на 498 млн рублей.