Браконьеров будет судить за убийство красноярского ручного лося Аяна

Преступление совершили еще больше года назад — в феврале 2023-го. В лесу около села Подгорное обнаружили две лосиные туши. Охотовед узнал в одном из них Аяна. Он был известным среди местных. В 2019 году его приютил фермер из деревни Южаково. Со временем животное привыкло к людям и стало ручным. Его часто можно было видеть рядом с фермой.