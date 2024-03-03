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Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников — Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — сказали в ведомстве.

Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма. 25 февраля дежурные средства ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты. Также в этот день над морем сбиты четыре вражеских дрона. 16 февраля средства ПВО перехватили над Черным морем четыре украинских беспилотника.