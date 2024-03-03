В Херсонской области пожаловались на мародерство солдат ВСУ

«В основном в Херсоне остались старики и военные ВСУ, которые нередко выдают себя за гражданских. Процветает мародерство. Стариков выселяют из собственных квартир», — указал он в беседе с «РИА Новости».
При этом, как отметил Кастюкевич, российская сторона, несмотря на все трудности, продолжает осуществлять поддержку связи с теми, кто ждет российских солдат в Херсоне и на правобережной части Херсонской области.
Ранее, 19 февраля, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ совершили большое количество военных преступлений в отношении мирного населения Авдеевки. Пушилин подчеркнул, что всё это стало известно из свидетельств людей, которые находились в городе. Они рассказали, что им довелось пережить особенно в последние недели, когда «противник остервенело относился как раз к гражданскому населению».
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.