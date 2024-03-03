В Херсонской области пожаловались на мародерство солдат ВСУ

Ранее, 19 февраля, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ совершили большое количество военных преступлений в отношении мирного населения Авдеевки. Пушилин подчеркнул, что всё это стало известно из свидетельств людей, которые находились в городе. Они рассказали, что им довелось пережить особенно в последние недели, когда «противник остервенело относился как раз к гражданскому населению».