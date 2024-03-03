На севере Челябинской области снегоход влетел в поезд

Инцидент произошел накануне днем, 2 марта, на железнодорожном перегоне Нязепетровская — Ункурда. Машинист маневрового состава заметил снегоход, летящий по полю наперерез поезду. Локомотив был экстренно остановлен, но аварии избежать не удалось.
В результате аварии никто не пострадал. Столкновение произошло вне ж/д-переезда, на график движения поездов происшествие не повлияло.
Южно-Уральская железная дорога призвала водителей транспортных средств строго соблюдать ПДД и быть внимательными при пересечении ж/д-путей.