На севере Челябинской области снегоход влетел в поезд

Инцидент произошел накануне днем, 2 марта, на железнодорожном перегоне Нязепетровская — Ункурда. Машинист маневрового состава заметил снегоход, летящий по полю наперерез поезду. Локомотив был экстренно остановлен, но аварии избежать не удалось.