Два пожара произошли минувшей ночью из-за короткого замыкания

Первый пожар произошел минувшей ночью в СНТ «Саяны-2» по улице 2 Березовского района. Сгорел садовый домик площадью 150 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.
«Пожар был потушен под утро, никто не пострадал. Причина — короткое замыкание электропроводки», — сказано в сообщении.
Второй пожар произошел в деревне Комарово Большемуртинского района. Сгорела веранда площадью 15 квадратных метров. Причина та же — короткое замыкание электропроводки.
В МЧС советуют проверять проводку и обращаться к специалистам, если почувствуете «неладное».