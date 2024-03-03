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Два пожара произошли минувшей ночью из-за короткого замыкания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К счастью, при пожаре никто не пострадал.
Источник: МЧС РФ

Первый пожар произошел минувшей ночью в СНТ «Саяны-2» по улице 2 Березовского района. Сгорел садовый домик площадью 150 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

«Пожар был потушен под утро, никто не пострадал. Причина — короткое замыкание электропроводки», — сказано в сообщении.

Второй пожар произошел в деревне Комарово Большемуртинского района. Сгорела веранда площадью 15 квадратных метров. Причина та же — короткое замыкание электропроводки.

В МЧС советуют проверять проводку и обращаться к специалистам, если почувствуете «неладное».

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