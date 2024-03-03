Красноярка украла деньги друга и сдала в ломбард телефон ухажера

Как рассказали в полиции, к ним в дежурную часть обратился 37-летний красноярец. Он рассказал, что у него похитили 185 тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина продал свою машину и часть вырученных денег попросил свою подругу положить на ее карту для сохранности. Девушка согласилась и всё так и сделала. Однако через несколько дней дома не оказалось ни подруги, ни денег.