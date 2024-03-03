Красноярка украла деньги друга и сдала в ломбард телефон ухажера

Красноярку будут судить за кражу телефона и денег у двух мужчин.
Как рассказали в полиции, к ним в дежурную часть обратился 37-летний красноярец. Он рассказал, что у него похитили 185 тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина продал свою машину и часть вырученных денег попросил свою подругу положить на ее карту для сохранности. Девушка согласилась и всё так и сделала. Однако через несколько дней дома не оказалось ни подруги, ни денег.
Оперативникам удалось установили местонахождение подозреваемой и задержать ее. Оказалось, что подозревая 33-летняя красноярка ранее уже были судима имущественные преступления. В ходе допроса выяснилось, что задержанная решила не отдавать деньги, раз они лежат на ее счету, и потратила их на аренду жилья, доставку еды и другие личные нужды.
В ходе следствия полицейские установили причастность к еще одному преступлению. Девушка пригласила к себе жить мужчину, с которым познакомилась в интернете. Спустя неделю, пока ее ухажер спал, она похитила телефон и сдала его в ломбард, а деньги потратила.
В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Кража». Расследование уголовного дела уже завершено. В ближайшее время красноярка предстанет перед судом. Пока что с нее взяли подписку о невыезде.