Иномарка врезалась в дорожное ограждение в Черемхово, погибла 16-летняя пассажирка

Трагический инцидент произошел в Черемхове сегодня утром, 3 марта. Предварительно установлено, что 19-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio не выбрал безопасную скорость движения, потеряв контроль над управлением, он врезался в металлическое пешеходное ограждение.
В результате ДТП от полученных травм в медицинском учреждении скончалась 16-летняя девушка-пассажир. Также пострадала 17-летняя школьница. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.
Установлено, что молодой человек управлял иномаркой без водительского удостоверения. Также у него имелись признаки алкогольного опьянения.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Проверка поставлена прокуратурой на контроль.