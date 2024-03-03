Иномарка врезалась в дорожное ограждение в Черемхово, погибла 16-летняя пассажирка

В результате ДТП от полученных травм в медицинском учреждении скончалась 16-летняя девушка-пассажир. Также пострадала 17-летняя школьница. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.