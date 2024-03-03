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Семерых спасли, одна погибла: в Миассе произошел крупный квартирный пожар

В Миассе при пожаре в квартире погибла 85-летняя женщина.
Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Возгорание произошло в квартире на улице Молодежной на шестом этаже. Когда на вызов прибыли пожарные, дым уже плотно окутал место происшествия, а огонь охватил 63 кв. метра.

С помощью спасательных комплектов и маршевых лестниц из квартир были эвакуированы семь человек, в том числе двое детей.

Без жертв, к сожалению, не обошлось: в огне погибла хозяйка квартиры, 85-летняя женщина. Возгорание было оперативно ликвидировано, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

В пятницу, 1 марта, в Челябинске на улице Российской произошел пожар, в котором погиб мужчина. Десять человек были эвакуированы.

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