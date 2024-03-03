Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Крыму показали схему объезда участка «Тавриды»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко опубликовал актуализированную схему объезда участка трассы «Таврида», попросив жителей пользоваться ею при планировании проезда по автомобильной дороге.
Источник: Министерство транспорта Республики Крым

«Актуализированная схема объезда участка автомобильной дороги “Таврида” в прямом и обратном направлениях!!! Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по автомобильной дороге “Таврида”. О снятии ограничений проинформируем дополнительно. Приносим извинения за возможные неудобства», — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

Движение по трассе «Таврида» временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались. Позже схему объезда участка трассы «Таврида» изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию.