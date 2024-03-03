В Крыму показали схему объезда участка «Тавриды»

«Актуализированная схема объезда участка автомобильной дороги “Таврида” в прямом и обратном направлениях!!! Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по автомобильной дороге “Таврида”. О снятии ограничений проинформируем дополнительно. Приносим извинения за возможные неудобства», — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
Движение по трассе «Таврида» временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались. Позже схему объезда участка трассы «Таврида» изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию.