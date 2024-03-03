Каждое шестое преступление в Молдове относится к категории тяжких и особо тяжких

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Каждое шестое совершенное в минувшем году в Молдове преступление относится к категории тяжких и особо тяжких, такие данные об уровне преступности в Республике Молдова в 2023 году приводит Национальное бюро статистики Молдовы (НБС).
Так, из зарегистрированных в 2023 году преступлений к вышеназванной категории относится 16% от общего числа правонарушений, в том числе 2,6% особо тяжких и 13,4% тяжких. Однако, как отмечают в НБС, за последние пять летколичество таких преступлений снизилось.
По сравнению с прошлым годом уменьшилось и количество зарегистрированных преступлений. По данным МВД, в 2023 году на территории Республики Молдова было зарегистрировано 24 000 преступлений, что на 10,4% меньше по сравнению с 2022 годом и на 24,3% по сравнению с 2019 годом. Уровень преступности в 2023 году составил 96 преступлений на 10 тысяч жителей (на уровне прошлого года) по сравнению со 120 преступлениями в 2019 году.
Больше всего преступлений зафиксировано в городах (61,9%). Каждое третье преступление совершается в столице — 31,8%. Из общего числа преступлений 5,4% от общего числа преступлений зарегистрировано в муниципии Бельцы, 3,2% в Кагуле, 2,9% в Оргееве и 2,3% в Дрокии.
Почти каждое четвертое зарегистрированное преступление (26,7%) совершено в общественных местах. Из общего числа 81 преступление совершено с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и гранат.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снижается по сравнению с прошлым годом. Так, в 2023 году зафиксировано 449 преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, что составило 1,9% от всех зарегистрированных преступлений. По сравнению с 2022 годом зафиксировано снижение на 36,3% преступлений, совершенных несовершеннолетними, особенно преступлений против собственности. Чаще всего в кражах участвовали несовершеннолетние — 58,8%, затем следовали грабежи — 7,1% и преступления, связанные с угоном транспортных средств — 6,2%. На 100 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет совершено 83 преступления, это на ээ меньше, чем в 2019 году.