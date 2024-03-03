Каждое шестое преступление в Молдове относится к категории тяжких и особо тяжких

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снижается по сравнению с прошлым годом. Так, в 2023 году зафиксировано 449 преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, что составило 1,9% от всех зарегистрированных преступлений. По сравнению с 2022 годом зафиксировано снижение на 36,3% преступлений, совершенных несовершеннолетними, особенно преступлений против собственности. Чаще всего в кражах участвовали несовершеннолетние — 58,8%, затем следовали грабежи — 7,1% и преступления, связанные с угоном транспортных средств — 6,2%. На 100 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет совершено 83 преступления, это на ээ меньше, чем в 2019 году.