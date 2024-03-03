В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник

По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.