В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник

«Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков», — сказал собеседник агентства.
Накануне оперативный штаб региона сообщил, что с 19:30 мск субботы на территории города Карабулак в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.
Жителей домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуировали. Обстановку контролирует штаб Национального антитеррористического комитета.