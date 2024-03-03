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На трассе под Волгоградом фура смяла фургон с хлебом

Водитель пострадал в столкновении фуры и автофургона на саратовской трассе.

Страшная авария произошла 2 марта на 649 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Возле заправки у Дубовки фура вылетела на встречку и смяла фургон-рефрижератор с хлебом. Грузовики и их содержимое разметало по дороге. В ДТП пострадал 41-летний водитель «ВИС 234700−30», сообщили в главке МВД по региону.

— Водитель автомобиля «ВИС» доставлен в больницу, — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 56-летний водитель «Скании» не справился с управлением на скользкой трассе.

Кроме того, за минувшие сутки на волгоградских дорогах под колесами автомобилей пострадали три пешехода.