В Новочеркасске кирпичная стена обрушилась на припаркованные автомобили

По словам очевидцев, упавшие кирпичи повредили несколько машин, в том числе «ВАЗ-2112», Renault и Lada. Информации о том, что пострадали люди, нет. Как говорится в открытых источниках, забор находится на территории бывшего Дома офицеров, который уже шестой год находится в собственности прихода Новочеркасского собора и является объектом культурного наследия.