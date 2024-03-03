СК опроверг информацию о расчленении женщины мигрантом в Нижнем Новгороде

Информация об убийстве 45-летней женщины является недостоверной. Об этом "КП-Нижний Новгород сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Напомним, 2 марта в нижегородских Телеграм-каналах появилась новость о том, что жительница областного центра познакомилась с мигрантом и стала с ним сожительствовать. Во время одной из ссор злоумышленник якобы до смерти избил женщину на почве ревности, а затем при помощи топора расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.
— Информация не является достоверной, это фейк, — подчеркнули в ведомстве.
К слову, подобный случай действительно произошел в Нижнем Новгороде летом 2020 года. 30-летнюю женщину искали по всей области. Как оказалось, она погибла от руки ревнивого сожителя. Злоумышленник расчленил тело, расфасовал по пакетам и выбросил в мусорные контейнеры в разных частях города. Затем он обставил все так, будто женщина ушла на работу.
Благодаря работе следователей, волонтеров и добровольцев тело удалось обнаружить.