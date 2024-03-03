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СК опроверг информацию о расчленении женщины мигрантом в Нижнем Новгороде

Подобное убийство произошло в Нижегородской области в 2020 году.
Источник: Комсомольская правда

Информация об убийстве 45-летней женщины является недостоверной. Об этом "КП-Нижний Новгород сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Напомним, 2 марта в нижегородских Телеграм-каналах появилась новость о том, что жительница областного центра познакомилась с мигрантом и стала с ним сожительствовать. Во время одной из ссор злоумышленник якобы до смерти избил женщину на почве ревности, а затем при помощи топора расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.

— Информация не является достоверной, это фейк, — подчеркнули в ведомстве.

К слову, подобный случай действительно произошел в Нижнем Новгороде летом 2020 года. 30-летнюю женщину искали по всей области. Как оказалось, она погибла от руки ревнивого сожителя. Злоумышленник расчленил тело, расфасовал по пакетам и выбросил в мусорные контейнеры в разных частях города. Затем он обставил все так, будто женщина ушла на работу.

Благодаря работе следователей, волонтеров и добровольцев тело удалось обнаружить.

СК