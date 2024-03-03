СК опроверг информацию о расчленении женщины мигрантом в Нижнем Новгороде

К слову, подобный случай действительно произошел в Нижнем Новгороде летом 2020 года. 30-летнюю женщину искали по всей области. Как оказалось, она погибла от руки ревнивого сожителя. Злоумышленник расчленил тело, расфасовал по пакетам и выбросил в мусорные контейнеры в разных частях города. Затем он обставил все так, будто женщина ушла на работу.