Железногорец получил четыре года «строгача» за кражу 90 пачек сигарет

Житель Железногорска отправится в колонию строгого режима за серию краж из магазина.
Летом прошлого года в дежурную часть обратилась представитель торговой точки, сообщившая о краже сигарет и кофе. Полицейские изъяли и изучили видеозаписи с камер наблюдения, которые помогли быстро установить личность подозреваемого. Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления и в момент совершения краж находился на испытательном сроке.
Мужчина знал, что в торговом зале ведется видеозапись, однако считал, что «действовал незаметно для камер». Представители потерпевшей стороны оценили причиненный материальный ущерб в сумму порядка 20 тысяч рублей.
В отношении похитителя дознавателями МУ МВД Железногорска было возбуждено и расследовано пять уголовных дел по статье «Кража». Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, счел вину подсудимого полностью доказанной и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 5 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.