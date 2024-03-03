Железногорец получил четыре года «строгача» за кражу 90 пачек сигарет

Летом прошлого года в дежурную часть обратилась представитель торговой точки, сообщившая о краже сигарет и кофе. Полицейские изъяли и изучили видеозаписи с камер наблюдения, которые помогли быстро установить личность подозреваемого. Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления и в момент совершения краж находился на испытательном сроке.

Свою вину задержанный отрицать не стал. Он признался, что приезжал на автомобиле к магазину и совершал хищения в два приема: спрятав максимально возможное количество пачек сигарет в карманы шорт, он уходил, выкладывал их в салоне авто, а через 10−15 минут повторял операцию. Во время последнего из пяти таких визитов решил прихватить пару пачек молотого кофе.