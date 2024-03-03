ЧП на ж/д станции: омича затянуло под поезд

«Мощный воздушный поток от движущегося состава затянул под грузовой поезд стоящего рядом 39-летнего мужчину. Он находился на опасном расстоянии от путей. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте», — рассказали в пресс-службе ведомства.