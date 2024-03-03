ЧП на ж/д станции: омича затянуло под поезд

Мужчину затянуло под поезд. Об этом сообщили в омском линейном управлении МВД России.
Трагедия произошла на железнодорожной станции Мариановка в Марьяновском районе. Подробности сообщили в омском линейном управлении МВД России.
«Мощный воздушный поток от движущегося состава затянул под грузовой поезд стоящего рядом 39-летнего мужчину. Он находился на опасном расстоянии от путей. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Как стало известно, собранные на месте происшествия материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, где будут детально расследовать обстоятельства трагедии и проведут процессуальную проверку.