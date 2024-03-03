В Беларуси возбуждено уголовное дело за отрицание геноцида

Сотрудниками ГУБОПиК МВД задержан 54-летний минчанин — администратор группы одной из популярных социальных сетей с «патриотичным» названием. По данным следствия, с ноября 2021 года мужчина размещал в администрируемом им сообществе посты на историческую тематику. Он считал, что имеет компетентный взгляд на события, которые произошли во времена Великой Отечественной войны, поэтому активно рассказывал своим подписчикам, что зверства, учиненные на территории Беларуси, ошибочно приписаны нацистским оккупантам. Он утверждал, что всемирно известная Хатынь пострадала от рук партизан.