Клещи просыпаются в Беларуси: первый укус зафиксирован в Гродно

Желательно каждые два часа проводить осмотры, чтобы проверить, нет ли на теле присосавшихся клещей. Важно делать это и после визита в лес, поездки на дачу, похода в парк. Осматривать надо не только тело, но и одежду, обувь, рюкзаки. Обязательно нужно вычесать домашних животных — они часто приносят на себе клещей в дом.