Клещи просыпаются в Беларуси: первый укус зафиксирован в Гродно

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Иксодовые клещи начинают просыпаться в Беларуси, и раньше всего это происходит в Брестской области, сообщает Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Ранyяя активность клещей в этом регион связана с климатом.
«В 2024 году первые клещи на маршруте были уже 31 января — 1,0 экз. на фл/км в Каменецком районе», — отмечено в сообщении центра.
Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в свою очередь сообщает, что в Гродно 26 февраля зафиксирован первый случай присасывания клеща. Это произошло на приусадебном участке в микрорайоне «Барановичи».
Как отпугнуть клеща
Специалисты рекомендуют носить в лесу такую одежду, чтобы она максимально закрывала участки тела, которые в городских условиях обычно открыты. Желательно, чтобы одежда была светлой: так на ней легче заметить клеща.
Обувать лучше всего резиновые сапоги или высокие ботинки. Голову надо прикрывать косынкой, кепкой, капюшоном. Кроме того, необходимо использовать репелленты для отпугивания клещей.
Желательно каждые два часа проводить осмотры, чтобы проверить, нет ли на теле присосавшихся клещей. Важно делать это и после визита в лес, поездки на дачу, похода в парк. Осматривать надо не только тело, но и одежду, обувь, рюкзаки. Обязательно нужно вычесать домашних животных — они часто приносят на себе клещей в дом.
Чтобы уменьшить вероятность встречи с клещами, лучше организовывать пикники и привалы вдали от деревьев и кустарников, на солнечном и расчищенном от сухой травы и валежника месте.
Без надобности не стоит забираться в заросли высокой травы или кустарника. Именно там, как правило, клещи цепляются за одежду человека.
Действия при укусе
Присосавшегося клеща нужно удалять как можно раньше. Можно сделать это ниткой, которая завязана у хоботка клеща. Вытаскивать надо, покачивая головку этого паукообразного из стороны в сторону. Можно удалить клеща и пинцетом, выкрутив его как винт круговыми движениям.
После этого нужно вымыть руки с мылом, а место укуса обработать средством, в котором содержится спирт.
Если самостоятельно удалить клеща не получается, необходимо срочно обратиться к врачу.
Чем опасен клещ
Клещи могут переносить возбудителей таких заболеваний, как клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз. Чтобы узнать, был ли носителем опасных инфекций клещ в вашем случае, его можно сдать для исследований в лабораторию. Адрес ближайшей подскажут в больнице или поликлинике.
Даже при кратковременном укусе есть вероятность заражения. Для профилактики заболеваний после укуса клеща нужно как можно скорее проконсультироваться с врачом. Обычно от энцефалита помогает прививка, а от других клещевых инфекций — препарат Доксициклин.