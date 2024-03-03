В Приморье мужчина забил до смерти табуретом своего тестя

По версии следствия, 29 февраля в квартире дома по улице Первомайская в поселке Новый между 35-летним фигурантом и его 47-летним тестем произошел бытовой конфликт. Сначала мужчины громко спорили, а потом подозреваемый нанес несколько ударов табуретом по голове своей жертве. На следующий день потерпевший скончался.