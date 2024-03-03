В Приморье мужчина забил до смерти табуретом своего тестя

В Надеждинском районе Приморья мужчина забил до смерти табуретом своего тестя. Подозреваемого отправили в СИЗО, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По версии следствия, 29 февраля в квартире дома по улице Первомайская в поселке Новый между 35-летним фигурантом и его 47-летним тестем произошел бытовой конфликт. Сначала мужчины громко спорили, а потом подозреваемый нанес несколько ударов табуретом по голове своей жертве. На следующий день потерпевший скончался.
«В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование продолжается», — рассказали в пресс-службе СК по Приморскому краю.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как многодетный приморец из секты зверски убил соседей. В лесу в машине нашли сгоревшую пожилую супружескую пару. по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 59-летнего Александра Гордеева — примерного семьянина, отца семерых детей и эколога — вместе с двумя его сыновьями — Святославом и Радимиром.