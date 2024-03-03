В двух ДТП под Воронежем погибли два человека

В Семилукском районе на автодороге «Обход г. Воронеж с. Каверье» 43-летний местный житель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», не учел дорожные и метеорологические условия, в том числе скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение, однако врачи оказались бессильны и он скончался.
Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло на автодороге «Курск-Саратов». Житель столичного региона, управляя автомобилем «Лексус» допустил наезд на жительницу Грибановского района, двигающуюся по краю проезжей части навстречу транспортного средства и неожиданно вышедшую на проезжую часть непосредственно перед автомобилем. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 126 ДТП, из них в областном центре — 98, на федеральных трассах — 7, в районах области — 21. В 8 ДТП 2 человека погибли, травмы различной степени тяжести получили шесть человек.