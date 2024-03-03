Пожар вспыхнул в лаборатории института в Екатеринбурге

Сообщение о пожаре поступило в 22:18. На место выехали 48 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.
Спасатели установили очаг возгорания. Горел напольный кулер в лаборатории, расположенной на 2-м этаже 4-этажного учебного корпуса института, рассказали в ведомстве.
Огонь локализовали в 22:30, открытое горение ликвидировали в 22:38, а проливку и разбор конструкций завершили в 23:12.
Как сообщалось ранее, в тот же вечер в Екатеринбурге загорелось заброшенное здание по адресу: Вилонова, 86/1. Огонь охватил два этажа, прибывшие на место пожарные приняли решение вызвать подкрепление.