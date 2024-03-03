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Пожар вспыхнул в лаборатории института в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вечером 2 марта произошел пожар в учебном корпусе института на улице Куйбышева, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Источник: ГУ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сообщение о пожаре поступило в 22:18. На место выехали 48 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.

Спасатели установили очаг возгорания. Горел напольный кулер в лаборатории, расположенной на 2-м этаже 4-этажного учебного корпуса института, рассказали в ведомстве.

Огонь локализовали в 22:30, открытое горение ликвидировали в 22:38, а проливку и разбор конструкций завершили в 23:12.

Как сообщалось ранее, в тот же вечер в Екатеринбурге загорелось заброшенное здание по адресу: Вилонова, 86/1. Огонь охватил два этажа, прибывшие на место пожарные приняли решение вызвать подкрепление.

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