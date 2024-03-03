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Горит камыш: почти сутки пожарные тушат огонь на 100 гектарах в Атырауской области

В МЧС заверили, что угрозы населенным пунктам на побережье Каспия нет.
Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

АЛМАТЫ, 3 мар — Sputnik. Огнем охвачены 100 гектаров, поросших камышом в Атырауской области, пожарные работают почти сутки, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пожар начался в субботу в 15.45 часов на территории Курмангазинского лесничества.

«На месте задействованы силы и средства в количестве 35 человек личного состава, мотолодки, 6 мотопомпы и техника ДЧС, лесного хозяйства», — указывается в сообщении.

По данным ведомства, тушение осложняется болотистой местностью и густой растительностью, что затрудняет прохождение спецтехники.

В МЧС уточнили, что возгорание находится на побережье Каспийского моря в 40 километрах от села Курмангазы. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в ведомстве.

Тушение продолжается.

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