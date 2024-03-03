Горит камыш: почти сутки пожарные тушат огонь на 100 гектарах в Атырауской области

АЛМАТЫ, 3 мар — Sputnik. Огнем охвачены 100 гектаров, поросших камышом в Атырауской области, пожарные работают почти сутки, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, пожар начался в субботу в 15.45 часов на территории Курмангазинского лесничества.
«На месте задействованы силы и средства в количестве 35 человек личного состава, мотолодки, 6 мотопомпы и техника ДЧС, лесного хозяйства», — указывается в сообщении.
По данным ведомства, тушение осложняется болотистой местностью и густой растительностью, что затрудняет прохождение спецтехники.
В МЧС уточнили, что возгорание находится на побережье Каспийского моря в 40 километрах от села Курмангазы. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в ведомстве.
Тушение продолжается.