В СВО погиб военнослужащий из Кудымкарского округа

Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.



В августе 2023 года Владимир Никитин заключил контракт с Министерством обороны РФ, после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Погиб 19 сентября 2023 года.



Прощание с Владимиром Никитиным пройдет 4 марта в селе Кува.