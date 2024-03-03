Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.
В августе 2023 года Владимир Никитин заключил контракт с Министерством обороны РФ, после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Погиб 19 сентября 2023 года.
Прощание с Владимиром Никитиным пройдет 4 марта в селе Кува.
В СВО погиб военнослужащий из Кудымкарского округа
Стало известно о гибели в ходе специальной военной операции (СВО) еще одного военнослужащего из Пермского края, уроженца Кудымкарского округа 52-летнего Владимира Никитина.
Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.