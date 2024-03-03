С многодетным снайпером, погибшим на СВО, простятся в Березовском

В свердловском городе Березовский 4 марта пройдет церемония прощания с 41-летним младшим сержантом контрактной службы, снайпером стрелковой роты мотострелкового взвода 228 гвардейского мотострелкового полка 90 танковой дивизии Алексеем Теляковым, погибшим в бою при исполнении задач специальной военной операции. После службы в армии Алексей много лет работал в строительных фирмах, в последнее время он строил дома на Гагарина и микрорайоне «Уют-Сити», рассказал на своей странице в «ВК» глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
У Алексея остались жена и трое детей. «Алексей Александрович был оптимистом, с отличным чувством юмора, был душой любой компании, в которой появлялся, а друзья всегда могли рассчитывать на его помощь. Он всегда говорил, что в его роду были уральские казаки, очень любил казачьи песни, был настоящим патриотом», — рассказал мэр Березовского.
Траурный митинг пройдет 4 марта на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан.