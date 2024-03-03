С многодетным снайпером, погибшим на СВО, простятся в Березовском

У Алексея остались жена и трое детей. «Алексей Александрович был оптимистом, с отличным чувством юмора, был душой любой компании, в которой появлялся, а друзья всегда могли рассчитывать на его помощь. Он всегда говорил, что в его роду были уральские казаки, очень любил казачьи песни, был настоящим патриотом», — рассказал мэр Березовского.