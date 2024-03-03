Нижегородец с позывным «Коловрат» погиб в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкор Среда».
Офицер, ушедший на СВО добровольцем погиб 3 февраля.
«Погиб офицер, видео с которым показали федеральные телеканалы после успешного штурма Авдеевки. Интервью с ним публиковались ещё сразу после взятия “Промки”. Он был одним из старших направления», — говорится в сообщении.
Позиция, на которой находился нижегородец подверглась обстрелу. «Коловрат» не смог покинуть ее — от этого зависили жизни его сослуживцев.
«В какой-то момент произошел чудовищный взрыв. Коловрат оказался в самом эпицентре взрыва. Позднее на точке прилёта были обнаружены несколько погибших, среди которых, скорее всего, был и Коловрат», — написали в сообщении.