В Перми иномарка врезалась в пешеходов и насмерть сбила 18-летнюю девушку

Иномарка врезалась в пешеходов и насмерть сбила 18-летнюю девушку в Перми, рассказали сайту perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.
ДТП произошло ранним утром 3 марта на Комсомольском проспекте. По данным полиции, в 06:12 от улицы Пермской в сторону Петропавловской двигался автомобиль Nissan Teana. За рулём был водитель 1992 года рождения.
«Он выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением водителя 1981 года рождения, двигавшемся по улице Ленина в сторону улицы Газеты Звезда. После столкновения с автомобилем Hyundai Solaris автомобиль Nissan Teana допустил наезд на пешеходов, переходивших улицу Ленина на разрешающий сигнал светофора», — рассказали perm.aif.ru подробности в полиции.
В результате наезда пострадали три пешехода: девушка 2005 года рождения погибла на месте ДТП, ещё двое молодых людей того же года рождения получили травмы и были доставлены в больницу.
Водитель Nissan Teana после ДТП скрылся с места аварии.