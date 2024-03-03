В Перми иномарка врезалась в пешеходов и насмерть сбила 18-летнюю девушку

«Он выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением водителя 1981 года рождения, двигавшемся по улице Ленина в сторону улицы Газеты Звезда. После столкновения с автомобилем Hyundai Solaris автомобиль Nissan Teana допустил наезд на пешеходов, переходивших улицу Ленина на разрешающий сигнал светофора», — рассказали perm.aif.ru подробности в полиции.