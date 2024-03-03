В Прикамье сгорел дом, где жила многодетная семья

— По прибытии к месту вызова было установлено, что горел двухквартирный дом и надворные постройки, — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. — На пожаре было спасено 10 человек, в том числе 8 детей — они были выведены на свежий воздух, трое эвакуировались самостоятельно. Никто из них не пострадал.