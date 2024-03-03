В Прикамье сгорел дом, где жила многодетная семья

В субботу вечером, 2 марта, в поселке Веселый мыс на улице Луговой в Кудымкарском муниципальном округе загорелся двухквартирный дом, в котором жила многодетная семья.
К счастью, хозяин соседней квартиры заметил возгорание, он оповестил об этом соседей и позвонил по тревожному телефону.
— По прибытии к месту вызова было установлено, что горел двухквартирный дом и надворные постройки, — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. — На пожаре было спасено 10 человек, в том числе 8 детей — они были выведены на свежий воздух, трое эвакуировались самостоятельно. Никто из них не пострадал.
К сожалению, многодетная семья фактически осталась без крова.
— Площадь пожара составила 96 квадратных метров, — сообщили пожарные. — На его ликвидации было задействовано 16 человек и 5 единиц техники. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.