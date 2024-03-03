Пожизненное лишение свободы назначено жителю Кокшетау за двойное убийство

Как сообщили в пресс-службу департамента полиции региона, двойное убийство произошло в прошлом году в областном центре.
По материалам уголовного дела, подсудимый с двумя знакомыми (мужчиной и женщиной) распивали спиртное.
— В какой-то момент между мужчинами завязался словесный конфликт, который затем перерос в драку. Женщина к этому времени уже спала и не слышала шум в соседней комнате. В ходе драки подсудимый взял обычный кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия, — озвучили подробности в ведомстве.
Из-за шума проснулась женщина, которую подсудимый также убил, опасаясь, что ее крики привлекут соседей.
Нож мужчина выбросил в ближайшем дворе, после чего все-таки сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся.
— Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области мужчина признан виновным в совершении двойного убийства и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно — исполнительной системы чрезвычайной безопасности, — сообщили в полиции.
Отягчающим стало то, что мужчина совершил тяжкое преступление в состоянии алкогольного опьянения. Также суд учел, что ранее в 2008 году мужчина уже совершал убийство, за которое ему было назначено девять лет лишения свободы.