Пожизненное лишение свободы назначено жителю Кокшетау за двойное убийство

— В какой-то момент между мужчинами завязался словесный конфликт, который затем перерос в драку. Женщина к этому времени уже спала и не слышала шум в соседней комнате. В ходе драки подсудимый взял обычный кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия, — озвучили подробности в ведомстве.