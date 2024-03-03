Свердловские медики спасли пенсионерку, живущую в тайге

Медикам поступила информация, что у 70-летней жительницы поселка отрылось сильное кровотечение. Чтобы добраться до пациентки, врачи из ближайшего фельдшерского пункта пересели на снегоходы. Они пять часов добирались до поселка, по пути встречая волков.