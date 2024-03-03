Свердловские медики спасли пенсионерку, живущую в тайге

Поселок Лепля, в котором проживает пенсионерка, расположен на границе Свердловской области и ХМАО. Поселение состоит из двух домов. Добраться туда крайне сложно.
Медикам поступила информация, что у 70-летней жительницы поселка отрылось сильное кровотечение. Чтобы добраться до пациентки, врачи из ближайшего фельдшерского пункта пересели на снегоходы. Они пять часов добирались до поселка, по пути встречая волков.
На месте они оказали пенсионерке первую помощи и вызвали специалистов территориального центра медицины катастроф. На помощь вылетел вертолет санавиации. На дорогу у врачей ушло три часа.
Пациентку доставили на борт вертолета и переправили в медучреждение.
Ранее сообщалось, что свердловские врачи спасли мужчину с осложненным гнойным перитонитом.