По словам очевидцев, фонтан воды бьет из колодца. На месте работают аварийные службы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Подробности произошедшего пока не уточняются.
В центре Петербурга из-за коммунальной аварии затопило Караванную улицу
Крупная коммунальная авария произошла утром 3 марта на Караванной улице в Центральном районе Петербурга. О происшествии с места событий сообщает корреспондент «Ъ-СПб».
По словам очевидцев, фонтан воды бьет из колодца. На месте работают аварийные службы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».