«Нашли недалеко от дома»: стала известна судьба моряка, исчезнувшего под Ростовом вместе с многодетным отцом

Вечером 35-летние мужчины позвонили близким и сказали, что скоро будут дома. С тех пор о них не было известий три месяца. Оба друга часто бывали в опасных ситуациях. Поэтому близкие были уверены, что их мужчины — физически крепкие и выносливые — просто не могли утонуть. Да и реку товарищи знали как свои пять пальцев. С самого детства они увлекались рыбалкой и много времени проводили у воды.