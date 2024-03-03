«Нашли недалеко от дома»: стала известна судьба моряка, исчезнувшего под Ростовом вместе с многодетным отцом

В Октябрьском сельском районе Ростовской области накануне, в субботу, второго марта, нашли погибшим Сергея Запорожцева. Родные искали его три месяца. Первого декабря моряк дальнего плавания вместе с кумом Виталием Бузняковым, участником спецоперации, отправился на рыбалку.
ХОРОШО ЗНАЛИ РЕКУ.
Вечером 35-летние мужчины позвонили близким и сказали, что скоро будут дома. С тех пор о них не было известий три месяца. Оба друга часто бывали в опасных ситуациях. Поэтому близкие были уверены, что их мужчины — физически крепкие и выносливые — просто не могли утонуть. Да и реку товарищи знали как свои пять пальцев. С самого детства они увлекались рыбалкой и много времени проводили у воды.
Во время поисков, в которых участвовали спасатели, волонтеры и правоохранители, нашли только лодку, которую прибило к берегу Дона, а также сапоги, принадлежавшие, предположительно, Сергею.
«ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ».
Как рассказала сестра Сергея, накануне тело мужчины обнаружили местные жители.
— Нашли его в реке совсем недалеко от дома. Предположительно, брат утонул. Но в этом деле много нестыковок. Так, на шее у него синий след, гематомы на спине и животе. Сейчас ждем результат экспертизы, с датой похорон пока не определились, — рассказала женщина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».
О Виталии Бузнякове вестей по-прежнему нет. Его жена Ирина надеется, что муж жив. По словам женщины, она и четверо сыновей, младшие из которых — двойняшки, ждут его дома.
«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.