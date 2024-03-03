Сотрудники Минздрава выехали в Качканар, где обрушился гараж с машинами скорой

Как сообщалось, 2 марта в Качканаре из-за обрушения гаража были повреждены две машины скорой помощи. На неудовлетворительное состояние бокса, по словам сотрудницы Качканарской ЦРБ, жаловались уже давно, гараж не ремонтировался много лет.