Сотрудники Минздрава выехали в Качканар, где обрушился гараж с машинами скорой

«С раннего утра по поручению министра Андрея Карлова на месте работают представители Минздрава», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в Качканарской ЦГБ был развернут оперативный штаб. В понедельник, 4 марта, начнется разбор кровли аварийного здания.
Как сообщалось, 2 марта в Качканаре из-за обрушения гаража были повреждены две машины скорой помощи. На неудовлетворительное состояние бокса, по словам сотрудницы Качканарской ЦРБ, жаловались уже давно, гараж не ремонтировался много лет.