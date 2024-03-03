Актюбинца арестовали за съёмку полицейских на видео

Судьи коллегии облсуда установили, что в рапорте участкового инспектора не расписано, какое именно требование тот не выполнил. На видео, снятом Олжасом, видно, что он ничего противозаконного не делает, а вот сотрудники полиции ограничивают его права, не объясняют причину остановки и требуют не снимать их на камеру. При этом требования полиции прекратить видеосъемку незаконны. Полицейских нельзя снимать на видео только во время следственных действий в месте, где объявлен режим ЧС или же в зоне проведения антитеррористической операции.