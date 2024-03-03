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В центре Воронежа с многоэтажного дома обрушился фасад

Кирпичи с фасада воронежской многоэтажки упали на оживленный тротуар.

В воскресенье, 3 марта, на оживленный тротуар на улице Плехановской с фасада дома № 2 рухнули кирпичи. Обвалилась штукатурка и часть стены, образовав отверстие из квартиры на улицу. Лишь по счастью никто на улице не попал под кирпичную «лавину».

Фотографии шокирующих последствий ЧП опубликовали в соцсети. А ведь 21 июня прошлого года с этого же дома уже падала часть штукатурки, едва не убив двух пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта. Мужчины только успели отойти с опасного места, как туда рухнули камни. Случаем даже заинтересовался воронежский СУСК. Следователи общались с очевидцами происшествия.

Тогда в УК Центрального района, которая обслуживает этот дом, «Комсомолке» сообщили, что провели визуальный осмотр фасада здания, а также детально обследовали его с помощью спецтехники. После этого слабые элементы на одном из участков отбили. Однако на тот момент ремонтировать фасад УК не собиралась — денег по строке «содержание и текущий ремонт дома» на эти средства не было.

Как видим, ничего за восемь месяцев не изменилось. Кроме дальнейшего разрушения дома. По данным УК, последний раз фасад многоэтажки приводили в порядок в 2010—2011 году.

несчастный случай