В центре Воронежа с многоэтажного дома обрушился фасад

Тогда в УК Центрального района, которая обслуживает этот дом, «Комсомолке» сообщили, что провели визуальный осмотр фасада здания, а также детально обследовали его с помощью спецтехники. После этого слабые элементы на одном из участков отбили. Однако на тот момент ремонтировать фасад УК не собиралась — денег по строке «содержание и текущий ремонт дома» на эти средства не было.