Аэропорт Самары возобновил работу после закрытия полос из-за тумана

Утром в воскресенье, 3 марта 2024 года в самарском аэропорту «Курумоч» скопились сотни пассажиров из-за задержки в работе воздушной гавани. Причиной коллапса стали погодные условия — на Самарскую область опустился густой туман.
Из-за этого четыре рейса были перенаправлены в Уфу, а остальные просто не вылетали из пункта назначения. Из-за неприбытия бортов отложился и вылет многих рейсов из Самары. Ближе к обеду ситуация начала исправляться.
— В настоящее время аэропорт работает без ограничений на прилет и выпуск воздушных судов, — сообщили в пресс-службе аэропорта «Курумоч».
Тем не менее, по данным онлайн-табло аэропорта, на момент подготовки этого материала с большой задержкой — от 2,5 до 7 часов — ожидается прибытие рейсов из Кемерово, Нижнекамска и Санкт-Петербурга. Серьезно задерживаются вылеты в Хургаду (два рейса), Москву (один из рейсов) и Минеральные Воды.
Зато прибытие бортов из Сочи и Новосибирска ожидается даже раньше заявленного времени.