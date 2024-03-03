Аэропорт Самары возобновил работу после закрытия полос из-за тумана

Тем не менее, по данным онлайн-табло аэропорта, на момент подготовки этого материала с большой задержкой — от 2,5 до 7 часов — ожидается прибытие рейсов из Кемерово, Нижнекамска и Санкт-Петербурга. Серьезно задерживаются вылеты в Хургаду (два рейса), Москву (один из рейсов) и Минеральные Воды.