Берлинский спецназ арестовал двух членов леворадикальной группировки RAF

«Фракция Красной армии» — немецкая леворадикальная террористическая организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Члены группировки занимались убийствами, похищениями людей, захватами заложников и взрывами. По разным оценкам, с 1970 года до начала 1990-х годов жертвами террористов стали не менее 34 человек, в том числе полицейские, бизнесмены и политики. «Фракции Красной армии» объявила о самороспуске в 1998 году.