Берлинский спецназ арестовал двух членов леворадикальной группировки RAF

«Обыски проводятся на улице Маркграфендамм в Берлине в связи с розыском Буркхарда Г. и Эрнста-Фолькера Ш.», — сообщается на странице полиции Нижней Саксонии в соцсети Х. Операция проходит в бывшей промышленной зоне. В ней участвуют 130 спецназовцев. Членов «Фракции Красной Армии» разыскивали три десятилетия. О пострадавших на данный момент неизвестно.
Ранее на этой неделе в Берлине была арестована член RAF Даниэла Клетте. Ее подозревают в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году. Теперь полиция ищет двух ее сообщников: Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба.
«Фракция Красной армии» — немецкая леворадикальная террористическая организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Члены группировки занимались убийствами, похищениями людей, захватами заложников и взрывами. По разным оценкам, с 1970 года до начала 1990-х годов жертвами террористов стали не менее 34 человек, в том числе полицейские, бизнесмены и политики. «Фракции Красной армии» объявила о самороспуске в 1998 году.
Анастасия Ларина