НАК рассказал о бое во время спецоперации в Ингушетии

По предварительным данным ведомства, подозреваемые являлись сторонниками ИГИЛ (признана террористической и запрещена на территории России) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года. «Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске», — передают там.