В домах, поврежденных при ЧП в Петербурге, идет ремонт

Губернатор города Александр Беглов ранее сообщил, что в субботу произошло ЧП в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Жертв нет. Жители пострадавших квартир были эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Сообщалось, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация, повреждения будут устранены за счет города. В случае необходимости проведения длительного ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ.