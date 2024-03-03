В домах, поврежденных при ЧП в Петербурге, идет ремонт

«На Пискаревском, 161 и 159к2 продолжаются восстановительные работы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ГИБДД совместно с представителями администрации и оценочной компании зафиксируют вместе с собственниками повреждения автомобилей для ремонта.
Ранее сообщалось, что в субботу вечером в домах было полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества, за исключением нескольких квартир.
Губернатор города Александр Беглов ранее сообщил, что в субботу произошло ЧП в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Жертв нет. Жители пострадавших квартир были эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Сообщалось, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация, повреждения будут устранены за счет города. В случае необходимости проведения длительного ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ.