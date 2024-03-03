В квартире в Ростовской области нашли тела двух взрослых и троих детей

В Каменске-Шахтинском Ростовской области в одной из квартир нашли тела двух взрослых и троих детей. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.
По данным ведомства, людей обнаружили в арендованной квартире. Среди погибших — 31-летний мужчина, 27-летняя женщина трое детей пяти, семи и девяти лет. У всех зафиксировали признаки отравления бытовых газом.
— По данному факту возбуждено уголовное дел по статье "Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, — прокомментировали в управлении.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли газовое оборудование и другие предметы, которые могут иметь значение для следствия. Назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, в ноябре 2023 года в Ростовской области от отравления газом скончались четыре ребенка — две девочки 15 и 10 лет и два мальчика шести и семи лет. По предварительным данным, отец детей был на работе, а мать отправилась за продуктами. Известно, что погибших в доме обнаружила 17-летняя старшая дочь, которая была во дворе.