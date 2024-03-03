В квартире в Ростовской области нашли тела двух взрослых и троих детей

Напомним, в ноябре 2023 года в Ростовской области от отравления газом скончались четыре ребенка — две девочки 15 и 10 лет и два мальчика шести и семи лет. По предварительным данным, отец детей был на работе, а мать отправилась за продуктами. Известно, что погибших в доме обнаружила 17-летняя старшая дочь, которая была во дворе.