Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино

«На херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск “Днепр” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й и 36-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области, Антоновка и Ивановка Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 40 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.