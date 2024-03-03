Российские военные за сутки уничтожили 143 беспилотника ВСУ

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в течение суток уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая “Байрактар ТБ-2”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны были сбиты над ДНР, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Сумской областью.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14112 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15335 танков и других боевых бронированных машин, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8275 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19298 единиц специальной военной автомобильной техники.