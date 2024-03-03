Российские военные за сутки уничтожили 143 беспилотника ВСУ

Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14112 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15335 танков и других боевых бронированных машин, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8275 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19298 единиц специальной военной автомобильной техники.