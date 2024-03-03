В Гомельском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал — водитель утонул

Несчастный случай произошел утром 2 марта. Водитель 1972 г.р. вблизи д. Долголесье не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в мелиоративный канал.
Прибывшие на место ДТП работники МЧС извлекли из салона утонувшего гражданина.
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Несчастный случай произошел утром 2 марта. Водитель 1972 г.р. вблизи д. Долголесье не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в мелиоративный канал.
Прибывшие на место ДТП работники МЧС извлекли из салона утонувшего гражданина.