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В Гомельском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал — водитель утонул

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Гомельском районе в результате ДТП утонул водитель, автомобиль которого съехал в мелиоративный канал.
Источник: ОНТ

Несчастный случай произошел утром 2 марта. Водитель 1972 г.р. вблизи д. Долголесье не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в мелиоративный канал.

Прибывшие на место ДТП работники МЧС извлекли из салона утонувшего гражданина.

несчастный случай