На Южном Урале вскрыли новую схему мошенничества

Посредством такого аккаунта один из мошенников связывается с жертвой и интересуется, как давно обновлялось приложение кредитной организации.
Если приложение долго не обновлялось, то с потерпевшим по видеосвязи созванивается второй «сотрудник», который объясняет это тем, что необходима идентификация клиента через биометрию.
Затем злоумышленник просит жертву включить демонстрацию экрана и перейти в приложение банка, уверяя, что процедура безопасна, ведь всё видит только робот, а не «сотрудник».
На деле же трансляция позволяет аферистам получить данные о номерах карт, кодах из смс-сообщений и суммы счетов. Располагая такой информацией, мошенники могут получить доступ к личному кабинету и украсть с него деньги.