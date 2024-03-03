Во время пожара в поселке Кострово погиб мужчина

Пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома, расположенного в поселке Кострово. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На место прибыли 4 единицы техники и 17 специалистов.
Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в квартире обнаружили погибшего мужчину.
Всего из задымленного подъезда эвакуировали 20 человек, из них 6 детей.
— Предварительно, причиной возгорания стало курение в постели. Извещателя в жилье не было: прибор бы предупредил звуковым сигналом об опасности, — уточнили в МЧС.