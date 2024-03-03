Сколько говорили, что выпивший за рулем несет смерть: В Молдове водитель авто насмерть сбил велосипедиста на обочине

Полиция Рышкан проводит расследование обстоятельств ДТП, которое произошло на трассе М-5 близ села Корлэтень в Молдове.
По предварительным данным, 40-летний мужчина из Бельц, управляя автомобилем Daewoo, сбил 56-летнего велосипедиста, тоже из Бельц. В результате удара велосипедист скончался на месте, сообщает полиция.
Водитель прошел тестирование на алкотестере, результат которого показал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,72 мг/л.
Его задержали на 72 часа.
Возбуждено уголовное дело.
Полиция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и не употреблять алкоголь перед тем, как сесть за руль.