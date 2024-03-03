Появились подробности пропажи мужчины, найденного мертвым под Алматы

«Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили 28 февраля в речной зоне близ села Нура в Талгарском районе. Им оказался 39-летний местный житель, числившийся с середины января пропавшим без вести», — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.