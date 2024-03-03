Появились подробности пропажи мужчины, найденного мертвым под Алматы

В областной полиции сообщили подробности о гибели мужчины.
«Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили 28 февраля в речной зоне близ села Нура в Талгарском районе. Им оказался 39-летний местный житель, числившийся с середины января пропавшим без вести», — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
В настоящее время обстоятельства исчезновения и смерти мужчины выясняются.
По данным волонтеров LIDER.KZ, Джапаров Кенгес, 1985 года рождения, пропал ночью 16 января. Мужчина вышел из дома по адресу Талгарский район, село Нура, улица Досмухаметова, дом 10. 29 февраля стало известно, что пропавший погиб.